شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الاقصر للاحتفال بيوم التراث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولي ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له والذي ضم الدكتور خالد العناني وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، متوجها إلى محافظة الأقصر لافتتاح مقبرة آثرية .
وقامت السلطات بمطار القاهرة بانهاء اجراءات سفر رئيس الوزراء والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار الحكومية علي طائرة مصر للطيران المتجهة إلي الاقصر .
ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى غدا مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة متوجها إلى الاقصر للاحتفال بيوم التراث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.