نشرة الحوادث المسائية.." حادث مروع بالدائري والإعدام لقاتل طفليه بالدقهلية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"الركاب تحولوا لأشلاء".. تفاصيل حادث الدائري المروع

كشف مصدر أمني بإدارة المرور، تفاصيل الحادث المروع الذي وقع أعلى دائري مؤسسة الزكاة، بالقرب من المرج، حيث أكد أن السبب في الحادث سائق سيارة نقل ثقيل.

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ضبط مرتكبي واقعة سرقة مدرسة بقنا وإشعال النيران بها لإخفاء جريمتهم

نجحت الأجهزة الأمنية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مدرسة بقنا، وإشعال النيران بها.

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"عايزين مكتب صرافة يا حاجة".. مسنة تتهم مجهولين بتخديرها وسرقتها في السويس

استدرج لصوص مجهولون في السويس سيدة مسنة، واستولوا على مصاغها بعد تخديرها، وألقوها فاقدة الوعي بمدينة بورتوفيق بجوار الميناء.

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صور| الإعدام للمتهم بقتل طفليه في ميت سلسيل بالدقهلية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء علي محمود نظمي محمد السيد 32 سنة والمتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" في ميت سلسيل بعد استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في قرار إعدامه، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلي كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

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الجنايات تبرئ وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات"

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

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"مجلس الدولة": تشكيل غرفة عمليات من أقدم 10-مستشارين لمتابعة استفتاء الدستور

قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، إنه سيتم تشكيل غرفة عملياتPowered By خلال السبوع المقبل، وذلك لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر انعقاده الاسبوع المقبل.

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بالرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور

فعّلت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خاصية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي تيسيرا على الناخبين في الوصول للجان، خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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رسميًا.. "الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء، لدعوة المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا.

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"الوطنية للانتخابات": يجوز للوافدين المشاركة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية في أي لجنة

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يمكن للوافدين، المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في أي لجنة.

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الوطنية للانتخابات: الجمعة والسبت والأحد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية خارج مصر، خلال أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري (الجمعة والسبت والأحد).

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الوطنية للانتخابات: "السبت والأحد والإثنين موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر"

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل مصر، خلال أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري (السبت والأحد والإثنين).

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