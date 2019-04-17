"الوطنية للانتخابات": 24 ألف مقرًا انتخابيًا خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المراكز الانتخابية المقررة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة بلغ 10 آلاف و878 مركزًا، بينما بلغ عدد اللجان الانتخابية 13 ألفا و919 لجنة، بإجمالي 24 ألف و797 مقرًا على مستوى جميع المحافظات.

وأضاف "الشريف"، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء، أن القضاة المشرفين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 19 ألف و339 قاضيًا، بينهم 15 ألف و624 أساسيًا، و4 آلاف و15 احتياطيًا.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، "19 و20 و21" أبريل الجاري للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين، "20 و21 و22" أبريل الجاري، بالنسبة للمصريين في الداخل.

ووجه "إبراهيم"، الدعوة للمواطنين داخل مصر وخارجها للاستفتاء على التعديلات الدستورية، عقب تلقي الهيئة إخطارًا من مجلس النواب، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية بأغلبية الأعضاء، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها.

الجدير بالذكر أن أبرز التعديلات دستورية المقترحة، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائبًا أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات موادًا أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.