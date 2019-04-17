البابا تواضروس: لم نتخذ قرارًا بشأن "إيبارشية المنيا" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

وّجه أحد الشباب بمحافظة الإسكندرية سؤالاً للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بشأن وجود نية حول تقسيم إيبارشية المنيا، وذلك عقب إلقاءه عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

ورد البابا تواضروس قائلًا: "قعدت مع الأنبا مكاريوس أكتر من مرة، والأباء الكهنة في المنيا، وحتى هذه اللحظة لم نستقر على شيء".

وأضاف: "في كلام على الانترنت منتشر، ومش هنعمل حاجة إلا بعد دراسة متأنية، حتى لو قعدنا سنوات، مافيش قرار خدناه في حاجة، لأن في جلسات استماع أخرى قريبًا".