​"السياحة": مد موعد عودة معتمري شهر شعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، مد عودة معتمري شهر شعبان لتكون يوم 9 من شهر رمضان المقبل بدلًا من يوم 7 رمضان، التي أقرتها الضوابط المنظمة لرحلات العمرة من وزارة السياحة؛ نظرًا لوجود صعوبات في حجز الطيران.

وأخطرت غرفة السياحة، الشركات السياحية بموافقة الوزارة على السماح بمد عودة المعتمرين.

كما أعلن قطاع الشركات بوزارة السياحة أن آخر موعد لمراجعة ملفات معتمري الفترة الأولى هو 25 شعبان الجاري.

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وراجعت غرفة السياحة، ملفات 250 شركة من إجمالي 1650 شركة تعمل بالعمرة حيث تصل كوتة كل شركة في رمضان لنحو 60 تأشيرة.

وتبدأ الشركات الأسبوع المقبل مراجعة رحلات عمرة رمضان بوزارة السياحة.

وانطلقت رحلات موسم العمرة منتصف نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهي برحلات شهر رمضان المقبل بإجمالي 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم بينهم تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.