البابا تواضروس: "الرهبنة مش دلع.. وشروط شديدة للمتقدمين لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن حادث مقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس دير القديس أبومقار بوادي النطرون، جعل الكنيسة تدقق في معايير وشروط الرهبنة "مين يدخل الدير، ومين يعيش جوا الدير ومين يستحمل حياة الدير".

وأكد البابا عقب عظته الأسبوعية التي ألقاها من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأربعاء، أن "الرهبنة مش دلع، دي حياة متقشفة، لذا لجنة الرهبنة موقفاها لمدة سنة.. وبعد كدة في شروط شديدة على الشخص، ولازم يكون مؤهل جيداً".

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وألقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وتحدث فيها عن الأمل وعدم استماع الشباب لدعوات "الإحباط".

ودعا البابا تواضروس للنزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلًا: "قول رأيك وشارك لكن لا تتقاعس".

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