"لا نتدخل في السياسة".. ماذا قال البابا تواضروس عن التعديلات الدستورية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن إدخال تعديلات على الدستور هو "أمر طبيعي".

وأضاف البابا تواضروس عقب عظته الأسبوعية التي ألقاها من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، الأربعاء، أن الدستور تم وضعه منذ 5 سنوات و"ممكن تكون تظهر حاجة تحتاج تعديل وتكون أفضل".

وتابع البابا: "الدستور اللي اتعمل من 5 سنين اتعمل بسرعة لأن البلد كان فيها ضياع، ولما يجي تعديل بعد 5 سنين ليه لأ؟!، لما يجي التعديل للأفضل قول رأيك، التعديلات اتناقشت في البرلمان والحوار المجتمعي".

Advertisements

ووجه البابا حديثه للحضور قائلًا: "قول رأيك وشارك لكن لا تتقاعس وتقول أنا مالي خليني في حالي".

وأكد أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تتدخل في السياسة على مدار 21 قرنًا "مش هتيجي تتدخل النهارده".

وقال البابا تواضروس: "لما نقولكم شاركوا في الاستفتاء عشان ده حق من حقوق المواطنة، ويبقى لكم رأي، وزي مانتم عايزين في رأيكم".