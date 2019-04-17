وزير التعليم يشهد غدًا حفل ختام مسابقة تحدي القراءة العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

يشهد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الخميس، فعاليات الحفل الختامي لمسابقة تحدي القراءة العربي للعام الرابع على التوالي، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتهدف المسابقة إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي الناقد وتوسيع المدارك، وتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب لزيادة قدرتهم على التعبير بطلاقة، وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب منذ صغرهم، وتوسيع آفاق تفكيرهم، يأتي ذلك تماشيًا مع إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 عام التعليم، واتساقًا مع فلسفة نظام التعليم الجديد الذي يهدف إلى بناء الشخصية المصرية.

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ويشهد الحفل الختامي، الذي سيقام بمسرح المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، إعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تحدي القراءة العربي، والتي انطلقت فعاليات التصفيات النهائية لها في الفترة من 31 مارس 2019 إلى 2 أبريل الحالي، بمشاركة 27 مديرية تعليمية.

وشارك في المسابقة هذا العام 9 مليون و424 ألفًا و374 طالبًا على مستوى الجمهورية، حيث تمت التصفية الأولى على مستوى المدارس والإدارات التعليمية، وكذلك التصفية الثانية على مستوى المديريات التعليمية وأسفرت عن فوز 1188 طالب وطالبة بمعدل 44 طالب وطالبة من كل مديرية، وتم عقد التصفية النهائية على مستوى الجمهورية لـ 648 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية بمعدل 24 طالب وطالبة من كل مديرية.

جدير بالذكر أن "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، ويأخذ التحدي شكل منافسة للقراءة باللغة العربية يشارك فيها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب وتلخيصها في جوازات التحدي، وبعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم مستوى الأقطار العربية وصولاً للتصفيات النهائية والتي تُعقد في دبي سنوياً في شهر أكتوبر.