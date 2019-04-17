رئيس الوزراء يتوجه إلى الأقصر للاحتفال بيوم التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، متوجها إلى محافظة الأقصر للافتتاح مقبرة آثرية.
قامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفر رئيس الوزراء والوفد المرافق له من استراحة كبار الزوار الحكومية على طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الأقصر.
ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي غدًا، مقبرة أثرية بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمي.
ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسئولين التنفيذيين.
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