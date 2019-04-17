وزيرة البيئة تتفقد غدًا مشروع هضبة الجلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تزور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غدًا الخميس، مشروع هضبة الجلالة، حيث ستتفقد الفندق الساحلي وميناء اليخوت وكذلك المركز الترفيهي ومحطة مياه الشرب. كما ستتفقد الوزيرة محطة معالجة الصرف الصحي و الفندق الجبلي "فندق الواحة"، وجامعة الجلالة.

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