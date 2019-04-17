أخبار مصر | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تكرم أحمد المسلماني

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كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن المسلماني أحد أبرز الخريجين الذين تعتز بهم الكلية، وأنه قد نجح عبر مؤلفاته وأحاديثه في نقل العلم الأكاديمي من حيّز الجامعة إلي المجال العام، ولا يزال يحظي بتقدير واسع في أوساط طلاب الكلية في جميع الأقسام.

جاء تكريم المسلماني عقب محاضرة ألقاها بعنوان (العالم ٢٠١٩ .. تحولات السياسة والاقتصاد).

يذكر أن المسلماني، تخرج في قسم العلوم السياسية وعمل مستشارًا للدكتور أحمد زويل ثم مستشاراً للرئيس السابق عدلي منصور وله العديد من المؤلفات السياسية أبرزها : الحداثة والسياسة، والهندسة السياسية، والجهاد ضد الجهاد.