أخبار مصر | بحضور مطربين شعبيين.. عبدالرحيم علي ينظم مؤتمرً اجماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور مطربين شعبيين.. عبدالرحيم علي ينظم مؤتمرً اجماهيريًا لمناقشة التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم النائب عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب، مؤتمرًا جماهيريًا، مساء اليوم؛ حول أهمية المشاركة الشعبية في استفتاء التعديلات الدستورية، المقرر عقدها من 20 إلى 22 أبريل المقبل.

جاء ذلك بنادي بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها، وبحضور كبير وحاشد للمواطنين.

وشارك في المؤتمر، عدد من الخبراء الدستوريين، على رأسهم الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، والمستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.

كما شارك الفنان والمطرب الشعبي مصطفى كامل، والذي قام بغناء عدد من الأغاني الوطنية، لحث الجمهور على المشاركة، على رأسها أغنية "تسلم الأيادي".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق أمس الثلاثاء على 12 مادة اقتُرحت للتعديل بالدستور المصري، وذلك بأغلبية كبيرة.