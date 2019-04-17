أخبار مصر | الأوقاف: دورة تدريبية لـ ٩٣ إمام وواعظة حول مكافحة الفساد ونشر الشفافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: دورة تدريبية لـ ٩٣ إمام وواعظة حول مكافحة الفساد ونشر الشفافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عُقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، دورة مكثفة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسبل منعه ‏لعدد 82 إماما و 11 واعظة ‏من السيدات العاملات في مجال الدعوة بوزارة الأوقاف

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البرنامج وفق التنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف في إطار حزمة من البرامج المكثفة التي تقوم بها حاليا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتوعية العاملين بمختلف الوزارات، وقطاعات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني بمخاطر الفساد وصوره المختلفة وتأثيرها على الدولة وانعكاسها على المواطنين .

‏و أكد اللواء اركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية لحرص على استمرار هذه الدورات المكثفة ‏للأئمة والدارسين من الدعاة بوزارة الأوقاف وبالأكاديمية الوطنية للشباب، لما تمثله من أهمية فى نشر هذه القيم والأسس للمجتمع .