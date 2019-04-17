أخبار مصر | خدمة جديدة للصحفيين سكان مدينتي أكتوبر والشيخ زايد

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أعلن أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن حصوله على تسهيلات للراغبين في الحصول على عضوية نادي الشيخ زايد الرياضي، لسكان مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر، تتمثل في تسهيلات كبيرة في السداد، عبر تقسيط قيمة الاشتراك على خمس سنوات.

وأرسل الكابتن فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، خطابًا بالموافقة على التسهيلات، موجهًا للكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، بعد مفاوضات آثر إعراب زملاء من سكان زايد عن رغبتهم في الحصول على عضوية النادي.