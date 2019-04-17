أخبار مصر | الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: كن مُبدِعًا في الخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لـ مستخدمي الشبكات الاجتماعية: كن مُبدِعًا في الخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للاستشارات والأبحاث رسالة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان "الإبداع".

وكتب الجفري عبر صفحته: "كن مُبدِعًا في الخير مُبتكرًا في وسائل نشره مُجدِّدًا في إحيائه مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ)صحيح مسلم).

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.