أخبار مصر | رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل إلى مطار القاهرة للمغادرة إلى محافظة الأقصر ويرافقه في الزياره عدد من الوزراء من وزير الثقافة والاثار والسياحة ومن المقرر أن يفتتح مقبرة أثرية غدا بالبر الغربى بالأقصر.

كما سيقوم رئيس الوزراء بتفقد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة ويعقد اجتماعا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسئولين التنفيذيين.