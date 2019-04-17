أخبار مصر | بمساحة 10000 متر وسعة 99 قاعة.. وفد من الآثار يتفقد المتحف العالمي لقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمساحة 10000 متر وسعة 99 قاعة.. وفد من الآثار يتفقد المتحف العالمي لقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، اليوم الأربعاء، ووفد من وزارة الآثار، ترميم أول مبنى إداري لقناة السويس، وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح للقناة عام 1869.

وأشار أبو العلا، إلى أن المستهدف من المشروع هو إعادة تأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ القناة منذ نشأتها وحتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة، كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة ديلسبيس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس.

ورافق الوفد في جولته المهندس محمد حسن جوهر نائب مدير إدارة الأشغال بهيئة قناة السويس، والدكتورة منى الصياد مدير المعرض التاريخي لهيئة قناة السويس، والمهندس خالد عبد المعطي مدير إدارة الاستشارات الهندسية بالمقاولون العرب والمهندسة لمياء عبد الباقي مديرة وحدة التنسيق الحضاري بالإدارة والدكتور محمد الذهبي حيث تابع الوفد سير العمل بمشروع المتحف العالمي لهيئة قناة السويس في الإسماعيلية.

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وكان في استقبال الوفد المهندس محمد حافظ رئيس قطاع القناة وسيناء، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس القطاع مدير فرع سيناء المنفذ للمشروع والمهندس وائل على نائب مدير الفرع والمهندس مصطفى عبدالحميد مدير المشروع.

وقال المهندس مبارك منصور إن المتحف يشغل مساحة 10 آلاف متر مسطح، تشمل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف.

ومن ناحيته قال المهندس وائل علي إن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي للأخشاب ودهانات الحوائط الذي أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة.

والجدير بالذكر أن المبنى يضم 99 قاعة و114 باباً و175 نافذةً و303 عموداً خشبياً و مدة تنفيذ المشروع عشرة أشهر ليتم افتتاحه مواكبًا للعيد المائة والخمسون لافتتاح هيئة قناة السويس وذلك بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.