أخبار مصر | حزب الحرية ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية ينظم مؤتمر جماهيري حاشد لدعم التعديلات الدستورية بالبحيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مؤتمر جماهيري حاشد بالمجمع الثقافي بمحافظة البحيرة بحضور كوكبة من القيادات السياسية بمحافظة البحيرة، بمشاركة جموع من أهالي دمنهور لدعم التعديلات الدستورية، بحضور الدكتور مجدي علام نائب رئيس الحزب، وأحمد مهني الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، والدكتور أحمد بيومي الأمين العام المساعد، واللواء ابراهيم أبو شادي أمين محافظة البحيرة، ومحمد حسين أمين تنظيم البحيرة والمستشار محمد قطب مشرف محافظة البحيرة.

وبدأت الكلمات ببرقية شكر للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي على انجازاته على أرض الواقع ودور جيش مصر العظيم وشرطته الباسلة فى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وأكد الحاضرون على دور التعديلات وأهميتها في الحفاظ على استقرار مصر ولاستكمال خطط وبرامج وسياسات التنمية الشاملة والحقيقية.

وأكد أحمد مهني الأمين العام للحزب، على دور الحزب في دعم الدولة ومسئوليته تجاه الوطن، معربا عن ثقته الكاملة فى ان الشعب المصرى العظيم سوف يكون على مستوى المسئولية ليضرب المثل والقدوة فى حرصه على ممارسه حقوقه السياسية.

وأكد الدكتور أحمد إدريس، على خطة الحزب لحشد المواطنين بأيام الاستحقاق الدستوري، مشيرا الى ان غرفة العمليات المركزية بالحزب ستقوم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية على مدار الأربع والعشرين ساعة يوميا لتذليل اى عقبات امام الجماهير للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية