أخبار مصر | محافظ بني سويف يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الخير العائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ بني سويف يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الخير العائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف قافلة المستشفى العائم والمخصصة كقافلة طبية للكشف على الأطفال بالمجان، والتى بدأت فعالياتها الأحد الماضي وتستمر حتى 19 أبريل الحالي، والتي يتم تنفيذها تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وروتاري مصر،وتحت رعاية وزارة الصحة ،وفي إطاراهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان بمحافظات الجمهورية تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وضمن ورؤية مصر 2030.

والتقى المحافظ المواطنين المترددين على المستشفى بمرسى النيل السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف واطمئن على تجهيزات أماكن انتظار المترددين على القافلة، وتفقد عيادات الكشف والتي تشمل العديد من التخصصات فضلا عن عيادة الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة،مطمئناً من الأطباء على سير منظومة العمل بالعيادات،حيث يقوم بالكشف مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وقال محافظ بنى سويف إن المستشفى العائم والذي يتم تنفيذه بالمشاركة المجتمعية يعد ثمرة من ثمار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية العمل جميعا بروح الفريق الواحد من أجل المواطن البسيط ، مشيدا بالفكرة الرائدة والفريدة لعمل مستشفى عائم يقدم خدماته لمرضى الصعيد من الأطفال والأمهات بالمجان في العديد من التخصصات،بجانب الأنشطة التوعوية بكيفية مواجهة الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل والأم، لتجنب الإصابة بها وليس الاقتصار على العلاج فقط.

وأكد المحافظ دعمه وتقديره الكبير للمبادرات المجتمعية من خلال حشد كافة الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق عمل جماعية وبروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل ،مؤكداعلى الدورالكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال خدمة المجتمع بالمحافظة بهدف تحقيق التنمية، والنهضة في مختلف القطاعات الحيوية ، قائلا بني سويف تعد نموذجا رائدا في مستوى المشاركة والمساهمة المجتمعية ، مستعرضا بعض النجاحات في هذا الصدد.

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ومن جهته قال عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية للمستشفى العائم تشمل العديد من التخصصات من الباطنة والقلب والاطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الاطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدروالتغذية وسمعيات وأنف وأذن ويقوم بالكشف نخبة من الاستشاريين و الأطباء المتخصصين تحت إشراف وزارة الصحة.

فيما أوضح أوضح أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن أن المركب العائم، قد رست السبت الماضي،بمرسى النيل السياحي" قادمة من محافظة المنيا"وبدأت فعالياتها في اليوم التالي،مشيرا إلى بني سويف هي المحطة قبل الأخيرة للمستشفى العائم والتي انطلقت مطلع مارس الماضي من أسوان جنوبا عبر نهر النيل مرورا بمحافظات الصعيد حتى الجيزة شمالا.

ومن ناحيته قال المهندس عبد الحميد العوا محافظ روتاري المنطقة "مشروع روتاري" إنه يتم الكشف على جميع حالات الأطفال في تخصصات وعيادات المستشفى وصرف العلاج وعمل الإشعة والتحاليل بالمجان،حيث يتم تحويل الحالات التي تستلزم إجراء عمليات إلى المستشفيات التي تم التعاقد معها بالمحافظة وفق البروتوكول المبرم معها في هذا الشان ،حيث يتم عمل ملف لكل حالة متضمن بيانات الطفل أو الام من الرقم القومي ورقم التليفون للتواصل معها حال اكتشاف مرض مزمن أو معد ومتابعة الحالة صحيا.

ومن جانبه نوه المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر"إحدى الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة "إلى أهمية تكاتف القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، لدعم الملف الصحي للفئات الأولى بالرعاية وتسخير كافة القدرات والإمكانات العلمية والمادية لمختلف الهيئات، بهدف وضع معايير ثابتة للمكونات الأساسية لاحتياجات الطفل الاولية وخفض تكلفة سوء التغذية وتجنب الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، فضلا عن تكوين قاعدة من الخبرات العلمية والمجتمعية لتداول المعرفة الطبية السليمة بواسطة التدريب المهني المتخصص للعاملين بقطاع الصحة وإرساء مفاهيم الصحية الاولية بوصفها حجر الأساس لبناء مجتمعي قوي النسيج وقادر على المنافسة.

رافق المحافظ خلال تفقده للمستشفى العائم كل من : المهندس عبد الحميد العوا محافظ روتاري المنطقة ، والمهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات مصر ، والدكتور شريف عبد المنعم مدير المستشفى الجامعي ببني سويف ، وانجي منيب مديرة مشروع المستشفى الخيري العائم لنوادي روتاري مصر ، ووكلاء وزارتي الصحة والتضامن بالمحافظة ، ورئيس مدينة بني سويف