أخبار مصر | وزيرة الصحة: بروتوكول التعاون مع المستشفيات الخاصة بداية علاقة صحية بين مؤسسات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: بروتوكول التعاون مع المستشفيات الخاصة بداية علاقة صحية بين مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات منظومة التامين الصحي الشامل ببورسعيد وعدد من مستشفيات القطاع الخاص .

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن البروتوكول يتعلق بالتوأمة والشراكة في التشغيل والإدارة بين مستشفيات التأمين الصحي في بورسعيد وعدد من مستشفيات القطاع الخاص منها مجموعة كليوباترا و المغربي.

وأضافت أن الهدف من هذه التوأمة هو التأسيس لمنظومة التامين الصحي الجديد بشكل مختلف وضمان توفير جودة الخدمة للمرضى وإرضاء المنتفع خاصة وان المستشفيات التابعة للقطاع الخاص التي سيتم الشراكة معها في هذا البروتوكول هم شركاء أثبتوا للعالم أنهم يعملون بمعايير ومستوى عالمي .

وأكدت أن الشراكة التي تم توقيعها سيقدمها القطاع الخاص دون أي مقابل مادي و ليست نوع من الخصخصة حيث أن مستشفيات التأمين الصحي سوف تعمل بمنظومة التشغيل الخاصة بمستشفيات القطاع الخاص حيث سيقوم القطاع الخاص بتدريب القائمين على مستشفيات الحكومة ، وسوف يشاركون أيضا على وضع جزء من مؤشرات الاداء والتقييم الخاصة بالمنظومة .

وقالت إن مستشفى الرمد ببورسعيد سوف تكون تحت اشراف التشغيل من مجموعة المغربي ، ومستشفى بورسعيد العام ستكون تحت إشراف مستشفى السلام الدولي

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وقالت وزيرة الصحة أن بروتوكول التوامة مع مستشفيات القطاع الخاص يعمل على تغيير في مفهوم تقديم الخدمة للمرضى .

وقالت أن مستشفيات القطاع الخاص المشتركين في البروتوكول سبق وتعاونوا مع وزارة الصحة في القضاء عل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وقدموا الخدمة لمرضى وزارة الصحة بنفس تكلفة الوزارة ، ونفس الشئ في حملات الكشف على فيروس سي ، وايضا في أفريقيا يتعاونون مع الحكومة في اثيوبيا وغيرها من الدول الأفريقية لإدخال منظومة العلاج المصري في أفريقيا .

ووصفت البروتوكول بأنه بداية علاقة صحية بين مؤسسات الدولة .

من جانبهم تقدم مسئولوا مستشفيات القطاع الخاص المشاركين في البروتوكول بالشكر للحكومة ووزارة الصحة ومشاركتهم كجزء فعال في برنامج التأمين الصحي الجديد ، وقالوا أن البروتوكول يتضمن بدء نقل الخبرات والتركيز على نوعية الخدمة وإرضاء المريض .

وأكدوا على أن تمويل المنظومة الجديدة الذي يساهم فيه كل المصريين بأن كل شئ سوف يذهب لمستحقيه ، وقالوا أنهم سوف يقدمون التدريب ومعايير ضمان تطبيق معايير الجودة الحديثة بمستشفيات التأمين الصحي .