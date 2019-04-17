أخبار مصر | افتتاح المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد السيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد السيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من تطوير ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها غدًا الخميس قبل بدء الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة .

يحضر الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائبا عن رئيس الجمهورية , والشيخ صالح عباس نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر وحضور لفيف من العلماء وقيادات الوزارة وا الأئمة .

يشار إلى أن المرحلة الأولى قد تم تطويرها بالجهود الذاتية من جمعية أبو العينين للأعمال الخيرية.