أخبار مصر | مشاركة فعالة لطلاب المدينة الجامعية بالأزهر على ندوات "البحوث الإسلامية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاركة فعالة لطلاب المدينة الجامعية بالأزهر على ندوات "البحوث الإسلامية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الندوة الثقافية التي نظمها مجمع البحوث الإسلامية بمدينة طلاب جامعة الأزهر بنين بمدينة نصر؛ بمناسبة ليلة النصف من شعبان، إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب وذلك ضمن فعاليات أنشطة المجمع التي تستهدف توعية الشباب بالتحديات المجتمعية المعاصرة، بمشاركة أساتذة جامعة الأزهر وعلماء الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج التثقيفي الشامل لتوعية شباب جامعة الأزهر من المصريين والوافدين؛ تحصينًا لهم من مخاطر الفكر المتطرف، والحفاظ عليهم من استقطاب جماعات العنف والتشدد.

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أضاف عفيفي أن الندوة ناقشت مجموعة من المحاور المهمة والمتعلقة بتحويل القبلة، والدروس المستفادة من هذا التحويل على الفرد والمجتمع، وبيان وسطية الإسلام وحرية المسلمين بين الواقع والتاريخ.

أشار الأمين العام إلى أن الندوة تطرقت إلى ضرورة المشاركة الفعالة للشباب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والإدلاء بآرائهم بكل حرية انطلاقًا من واجباتهم نحو وطنهم.

أوضح عفيفي أن الندوة شهدت -أيضا- فقرة نقاشية تبادل فيها الطلاب أطراف الحوار مع المحاضرين حول بعض الشبهات المتعلقة ببعض القضايا المهمة، وكيفية الرد عليها، من خلال توضيح المنهج الأزهري الوسطي في هذه القضايا، وتفنيد الشبهات المثارة حول ظهور بعض الفرق والجماعات التي اتخذت منهجًا مغايرا للمنهج الأزهري.