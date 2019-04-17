مصر | إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بقتل طفلها خنقًا داخل فندق بوسط البلد

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قررت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامي العام، إحالة ربة منزل للمحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامها بقتل طفلها خنقًا داخل فندق بوسط البلد.

ووجهت النيابة لها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وثبت بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني علية ان الوفاة حدثت نتيجة سفكسيا الخنق عن طريق كتم النفس والضغط على العنق وصاحب ذلك من نقص فى وصول الأوكسجين إلى المخ مما أدى إلى توقف القلب والتنفس.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار كمال الشناوي، رئيس النيابة، إن إلام قررت التخلص من نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، بسبب خلافات مع والده، فتوجهت للفندق وقامت بخنق المجني علية حتي فارق الحياة واخفت جثته أسفل السرير ثم غادرت الفندق.

البداية عقب تلقي قسم شرطة الأزبكية بلاغا، من العاملين بأحد الفنادق بوسط البلد، يفيد أنه أثناء تفقدهم الغرف عثروا على جثة طفل مذبوح داخل إحدى الغرف، وبسؤال العاملين اكدوا ان القتيل كان بصحبة والدته، وأثناء تفقد الغرف عثروا على جثته، وببحثهم عن والدته ، لم يجدوها، وإشارات التحريات الأولية الي ان والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة ، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة امكن ضبطها تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق، وقررت النيابة حبس الام 4 ايام علي ذمة التحقيقات .