وزير الشباب: الدستور عمل إنساني يخضع للتغيير

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وزير الشباب والرياضة: الوزارة ترحب بجميع المبادرات الشبابية لتطوير المهارات والقدرات لشباب المحافظات.. الدستور هو عمل إنساني ولا يوجد أي عمل إنساني يظل ثابتا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالية التي تقيمها وزارة الشباب والرياضة لتوزيع شهادات وجوائز المشاركة في مسابقة " أوسكار برلمان الشباب " لأفضل نموذج محاكاة لمجلس النواب والتي أقيمت تحت شعار " الشباب والبرلمان خُطة نحو المستقبل " وتُعد المسابقة الأولى من نوعها لمناقشة مختلف القضايا والملفات الهامة، والتحديات التي تواجه الدولة ووضع رؤى وآليات مواجهتها، في صورة نموذج محاكاة لما يدور في مجلس النواب من جلسات برلمانية. وخلال الاحتفالية أكد وزير الشباب والرياضة، أن برامج الوزارة تستهدف تثقيف الشباب سياسيا.

وأوضح أن هذه البرامج تؤهل الشباب أيضا ليصبحوا كوادر متميزة في مجال العمل العام وإنماء روح التعاون والعمل الجماعي وتحرير الطاقات مشيراً إلى أن الشباب هم نواة المجتمع التي تنطلق بها مصر نحو مستقبل أفضل. وطالب صبحي، أعضاء برلمان الشباب بالتأثير الإيجابي في المجتمع من خلال مراكز الشباب التي تعتبر القاعدة

وأوضح أن هذه البرامج تؤهل الشباب أيضا ليصبحوا كوادر متميزة في مجال العمل العام وإنماء روح التعاون والعمل الجماعي وتحرير الطاقات مشيراً إلى أن الشباب هم نواة المجتمع التي تنطلق بها مصر نحو مستقبل أفضل. وطالب صبحي، أعضاء برلمان الشباب بالتأثير الإيجابي في المجتمع من خلال مراكز الشباب التي تعتبر القاعدة العريضة لممارسة الشباب جميع الأنشطة الشبابية والرياضية وذلك وفقاً لرؤية وزارة الشباب التي تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية تتضمن برامج ثقافية وفنية وعلوم وابتكار وخدمية لخدمة الأسرة والمجتمع المصري . وقال وزير الشباب،إن الدستور هو عمل إنساني ولا يوجد أي عمل إنساني يظل ثابتا دون تعديل أو تطوير وطالب الشباب بتلبية نداء الوطن بالمشاركة الإيجابية الفعالة في الاستفتاء المقرر إجراؤه على التعديلات الدستورية. وفي سياق متصل بالتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها من الشعب المصري، أكد وزير الشباب والرياضة في حالة إقرارها من الشعب وتضمنها لوجود مجلس شيوخ ستقوم الوزارة بعمل نموذج محاكاة "مجلس الشيوخ". Advertisements شارك بالمسابقة أفضل أعضاء برلمانات شباب 25 محافظة يمثلون 653 شعبة تتضمن 27 ألف مشارك ببرلمانات شباب مصر.

وفي سياق مختلف، التقى صبحي، اليوم، على مسرح الوزارة، عدد من الشباب في لقاء حواري مفتوح ضمن برنامج حوارات شبابية المنفذ تحت شعار "حوار الأجيال"، وبعنوان "شباب يدير شباب" والذي أكد خلالها أنه سيتم إعلام الشباب بخطة الوزارة عن طريق عقد لقاءات حوارية مفتوحة مع قيادات الشباب بالمحافظات ووكلاء وزارة الشباب والرياضة يتم خلالها تقديم ملف بخطة كل إدارة مركزية لمشروعاتها لخدمة الشباب. كما أكد الوزير حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية من خلال التعاون مع شباب المبادرات بالمحافظات ووجودهم كشريك أساسي في كافة مشروعات وبرامج الوزارة لتحقيق الاستفادة الأكبر للفئة المستهدفة من شباب ونشء مصر، معربا عن تعميم مبادرة "شباب يدير شباب" بكافة الوزارات وليس فقط بوزارة الشباب والرياضة. وأضاف صبحي في رده على تساؤلات الشباب حول تطوير مراكز شباب القرى ووجود ملاعب أن خطة الوزارة تستهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية وتقديم مجموعة متميزة من البرامج والأنشطة بمشاركة وإشراف الشباب بمحافظاتهم وبالتلاحم مع مجالس إدارات مراكز شباب القرى والمدن والإدارة المركزية بمراكز الشباب بالوزارة، وأوضح أن إنشاء ملاعب أو حمامات سباحة بمراكز شباب القرى في حال عدم وجود أراض مخصصه من المحافظة لهذا الغرض يتم من خلال الاستثمار الرياضي في هذا الشأن. كما أكد على حرص الوزارة على حث الشباب على التواصل والمشاركة من خلال البوابة والصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وصفحة مبادرة "شباب يدير شباب". وأشارت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية والبرلمان والتعليم المدني بالوزارة لدور الشباب في التعديلات الدستورية بالمديريات والمحافظات للتوعية بالمواد المعدلة في الدستور ودورهم في الإجراءات في اللجان خلال عملية الاستفتاء على الدستور. كما أضاف الدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير القدرات الشبابية أن الوزارة تخدم الشباب وتقدم له يد العون من خلال دعم المبادرات وسيتم تمويل تلك المبادرات بداية يوليو المقبل كما تقدم الوزارة العديد من البرامج الداعمة للمواهب الفنية والثقافية مثل إبداع مراكز الشباب وإبداع الجامعات وبرامج التأهيل لسوق العمل ودعم المشروعات الصغيرة.

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