شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 86.4% من المصريين يؤيدون قدرة الإعلام على إقناعهم بقناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توصلت الرسالة العلمية التي حصل بها الباحث محمود عاطف شهاب الدين، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بالطبع والتبادل بين الجامعات، إلى أن الجمهور المصري، «عينة الدراسة»، راض عن عمليات التسويق الإعلامي لمشروع قناة السويس الجديدة.

وأكدت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «التسويق الإعلامي للمشروعات القومية، قناة السويس الجديدة نموذجًا- دراسة تطبيقية»، أن (86.4%) من الجمهور المصري يرون أن وسائل الإعلام المصرية استطاعت إقناعهم بفكرة قناة السويس الجديدة، حيث أوضحت لهم جوانب الاستفادة المالية والسياسية وأعلنت لهم سبل المشاركة، وأن القنوات الفضائية هي الأكثر تأثيرًا من بين الوسائل الإعلامية التقليدية، وأن شبكات التواصل الاجتماعي هي الأكثر تأثيرًا من بين الوسائل الإعلامية الحديثة.

وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن أكثر الأساليب فاعلية هي خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم وتأييد المشروع، على مستوى الجمهور والخبراء، بما يعكس ثقة الجمهور والخبراء في القيادة السياسية ودعمها لإنجاز المشروع والتغلب على تحديات المرحلة، لافتة أن (48.2%) سيشاركون في تمويل المشروعات القومية الخاصة بالدولة في المستقبل، مقارنة بنسبة المشاركة سابقًا والتي بلغت (26.3%)، بما يوضّح أن العمليات التسويقية لمشروع قناة السويس الجديدة استطاعت أن تحفّز (21.9%) لدعم وتمويل المشروعات القومية في المستقبل، وذلك لمسؤولية النظام السياسي أمام المصريين والتزامه بما وعد.

86.4% من المصريين يؤيدون قدرة الإعلام على إقناعهم بقناة السويس الجديدة