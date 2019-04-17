شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يختتم حملة طرق الأبواب للتعديلات الدستورية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المجلس القومي للمرأة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، فعاليات حملة طرق الأبواب التي ينفذها على مستوى فروع المجلس بالمحافظات حول التعديلات الدستورية.

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قالت ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس بالإسكندرية، إن الحملة بالمحافظة إستهدفت 136762 سيدة على مدار ثلاثه أيام شملت زيارات وجولات في الأسواق وأماكن التجمعات في قرى ونجوع أحياء المحافظة بهدف توعية السيدات بأهميه المشاركه السياسيه الإيجابيه والنزول للتصويت في التعديلات الدستوريه 2019.

كما تضمنت الحمله على التوازي عقد لقاءات بمركز شباب العمراوي وشركه الصرف الصحي ونقابه المهندسين للتاكيد على أهميه المشاركه بإعتبارها واجب وطني لإستكمال مسيرة التنمية والتأكيد على أهميه دور المرأة في جميع قضايا الوطن كما شاركت بكثافه في الإستحقاقات السابقة وحث جميع أفراد الأسرة على النزول والمشاركه بالإضافه إلى التنويه عن بعض الإرشادات التي تخص الإستعلام عن اللجان الإنتخابيه عن طريق الخط الساخن للهيئة الوطنية للانتخابات 19826.

وذكرت مقررة الفرع أنه تتويجا لختام المرحلة الأولى من الحمله سيعقد مؤتمر جماهيري حاشد يوم الخميس 18 أبريل بحضور ورعايه السيد محافظ الإسكندرية ومشاركه جميع مؤسسات المحافظة والمجتمع المدني لحث جماهير الإسكندرية على المشاركه والتصويت.