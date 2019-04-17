شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الخيري العائم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، قافلة المستشفى العائم والمخصصة كقافلة طبية للكشف على الأطفال بالمجان، والتي بدأت فعالياتها الأحد الماضي وتستمر حتى 19 أبريل الجاري، ويجري تنفيذها تفعيلا للبروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وروتاري مصر،وتحت رعاية وزارة الصحة ،وفي إطاراهتمام الدولة بتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان بمحافظات الجمهورية تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن ورؤية مصر 2030.

وبحسب بيان، التقى المحافظ المواطنين المترددين على المستشفى بمرسى النيل السياحي بكورنيش النيل بمدينة بني سويف واطمئن على تجهيزات أماكن انتظار المترددين على القافلة، وتفقد عيادات الكشف والتي تشمل العديد من التخصصات فضلا عن عيادة الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة، مطمئناً من الأطباء على سير منظومة العمل بالعيادات،حيث يقوم بالكشف مجموعة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.

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وقال محافظ بنى سويف ان المستشفى العائم والذي يتم تنفيذه بالمشاركة المجتمعية يعد ثمرة من ثمار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية العمل جميعا بروح الفريق الواحد من أجل المواطن البسيط، مشيدا بالفكرة الرائدة والفريدة لعمل مستشفى عائم يقدم خدماته لمرضى الصعيد من الأطفال والأمهات بالمجان في العديد من التخصصات، بجانب الأنشطة التوعوية بكيفية مواجهة الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل والأم، لتجنب الإصابة بها وليس الاقتصار على العلاج فقط.

وأكد المحافظ دعمه وتقديره الكبير للمبادرات المجتمعية من خلال حشد كافة الجهود والعمل تحت مظلة وأجندة عمل موحدة من خلال فريق عمل جماعية وبروح التعاون والتكامل لإنجاز أسرع وأفضل، مؤكدًا الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال خدمة المجتمع بالمحافظة بهدف تحقيق التنمية، والنهضة في مختلف القطاعات الحيوية، قائلا بني سويف تعد نموذجا رائدا في مستوى المشاركة والمساهمة المجتمعية، مستعرضا بعض النجاحات في هذا الصدد.

من جهته قال وكيل وزارة الصحة إن القافلة الطبية للمستشفى العائم تشمل العديد من التخصصات من الباطنة والقلب والاطفال والسكر والغدد الصماء والعين وجراحات الاطفال والعظام والتخاطب والجلدية والصدروالتغذية وسمعيات وأنف وأذن ويقوم بالكشف نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين تحت إشراف وزارة الصحة

وأوضح أوضح أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن أن المركب العائم، قد رست السبت الماضي،بمرسى النيل السياحي«قادمة من محافظة المنيا»وبدأت فعالياتها في اليوم التالي،مشيرا إلى بني سويف هي المحطة قبل الأخيرة للمستشفى العائم والتي انطلقت مطلع مارس الماضي من أسوان جنوبا عبر نهر النيل مرورا بمحافظات الصعيد حتى الجيزة شمالا.