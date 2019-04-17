شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح معرضًا للكتاب بعنوان «أفريقيا تشرق» بجامعة أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب معرضًا للكتاب تحت عنوان «أفريقيا تشرق» والذي يأتي بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتحت رعاية «مؤسسة أخبار اليوم والهيئة المصرية العامة للكتاب.

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وشارك في الافتتاح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وسفير دولة تشاد، وهيثم الحاج رئيس الهيئة العامة لكتاب، والدكتورة أماني الطويل المدير العام المساعد لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ومدير البرنامج الأفريقي، والكاتب الصحفي أحمد جلال، مدير عام مؤسسة أخبار اليوم والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، والشاعر جمال الشاعر، وكيل هيئة الإعلام، والروائي يوسف القعيد، والروائية نور عبدالمجيد، واللواء حاتم باشات عضو البرلمان الأفريقي، والدكتور أحمد البهي، نائب الهيئة العامة للكتاب.

وتضمن حفل الافتتاح عرضا فنياً قدمه طلاب الجامعة من مصر ومن عدة دول أفريقية، وذلك للتأكيد على أهمية التواصل المصري مع مختلف شعوب القارة السمراء.

من جانبها أكدت الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، اهتمام المؤسسات التعليمية المصرية، ومن بينها جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، مشيرة إلى استضافة الجامعة للعديد من الطلاب الأفارقة للدراسة بجميع الكليات.