شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى وزيري يكشف تفاصيل احتفال مصر بـ«يوم التراث العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل احتفالات مصر بيوم التراث العالمي.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «سيتم افتتاح مقبرة بالبر الغربي بالأقصر غدًا تزامنا مع يوم التراث العالمي، فضلا عن إسدال الستار عن ترميم العديد من التماثيل بمعبد الأقصر».

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن قناة «صدى البلد» ستغطي الاحتفال، بحضور رئيس الوزراء ووزيري الثقافة والسياحة.