شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل طرح شقق «إسكان اجتماعي» بـ 184 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل طرح 20 ألف شقة إسكان اجتماعي بالصعيد، بسعر 184 ألف جنيه.

وقال «خطاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «جاهزون لاستقبال المواطنين الراغبين في الحجز، طبقا لشروط قانون الإسكان الاجتماعي، التي تنص على ألا يزيد راتب الأعزب على 4200 جنيه، والمتزوج والأسر 5700 جنيه».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان «تم توزيع 150 أتوبيس نقل جماعي على المدن الجديدة بالصعيد، لتسهيل عملية النقل على الأهالي»، مشيرًا إلى أن الوزارة فتحت باب الحجز أمام ذوي الاحتياجات الخاصة، قبل الحجز التقليدي بأسبوعين، فضلا عن إتاحة التسجيل وتقديم البيانات عبر الإنترنت، تيسيرا على المواطنين.