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شكرا لقرائتكم خبر عن دورة مكثفة لدعاة وواعظات " الأوقاف " حول نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، دورة مكثفة في مجال نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسبل منعه حضرها 82 إمام و11 واعظة في مجال الدعوة بوزارة الأوقاف.
يأتى ذلك وفق التنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في إطار حزمة من البرامج المكثفة التي تنظمها حاليا الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتوعية العاملين بمختلف الوزارات، وقطاعات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني بمخاطر الفساد وصوره المختلفة وتأثيره على الدولة وانعكاسه على المواطنين.
وخلال لقاء اللواء اركان حرب شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدارسين أكد ضرورة الحرص على استمرار الدورات المكثفة للأئمة والدارسين من الدعاة بوزارة الأوقاف وبالأكاديمية الوطنية للشباب، لما تمثله من أهمية فى نشر هذه القيم والأسس للمجتمع .
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