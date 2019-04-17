الخليج 365: الكلمة كلمة الشعب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل المؤتمر الصحفى للهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على الخليج 365 غدا.. الكلمة كلمة الشعب.. المستشار لاشين إبراهيم يعلن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية ويدعو المصريين للمشاركة.. رئيس "الوطنية للانتخابات": الاستفتاء تحت إشراف قضائى كامل.. ويجوز تصويت الوافدين فى كل اللجان التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج 19 و20 و21 إبريل.. و20 و21 و22 أبريل للداخل التصويت على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج 19 و20 و21 إبريل.. و20 و21 و22 أبريل للداخل فشل مخطط "الإرهابية" فى الهجوم على التعديلات.. الدستور يضمن استقلال السلطة القضائية.. والحفاظ على مدتين فقط للرئاسة السيسى يتابع الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. الرئيس يبحث مع "مدبولى" و3 وزراء متابعة الخطوات التنفيذية لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من بورسعيد.. ويوجه بتقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين السيسى يتابع الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحى الشامل.. الرئيس يبحث مع "مدبولى" و3 وزراء متابعة الخطوات التنفيذية لانطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من بورسعيد.. ويوجه بتقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها لكل المواطنين وفود مصرية وعربية فى الخرطوم دعما لاستقرارها.. السيسى يجرى اتصالا بـ "البرهان" ويؤكد دعم القاهرة الكامل لأمن واستقرار السودان وخيارات شعبها الشقيق فى صياغة مستقبل بلاده Advertisements 220 معرضا لـ "سوبر ماركت أهلا رمضان" تنطلق السبت بالمحافظات.. افتتاح المعرض الرئيسى بالقاهرة رسميا 23 إبريل وللجمهور 24 تحت رعاية الرئيس 220 معرضا لـ "سوبر ماركت أهلا رمضان" تنطلق السبت بالمحافظات.. افتتاح المعرض الرئيسى بالقاهرة رسميا 23 إبريل وللجمهور 24 تحت رعاية الرئيس أرقام جلوس الثانوية العامة منتصف مايو قروض جهاز تنمية المشروعات تكتب قصة نجاح "علوان" فى الغربية قروض جهاز تنمية المشروعات تكتب قصة نجاح "علوان" فى الغربية رئيس «القابضة للصناعات الغذائية": عصر أزمات السلع انتهى.. وطرح نوعين من شنطة رمضان فخر مصر ضمن الأكثر تأثيراً.. محمد صلاح ورامى مالك بقائمة تايم الأمريكية لأهم 100 شخصية فخر مصر ضمن الأكثر تأثيراً.. محمد صلاح ورامى مالك بقائمة تايم الأمريكية لأهم 100 شخصية فى معركة البقاء للأقوى.. الأهلى يتحدى بيراميدز والزمالك يواجه الإسماعيلى



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