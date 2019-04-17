الارشيف / أخبار مصر

رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر لإجراء جولة تفقدية بالمحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر لإجراء جولة تفقدية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، لمطار القاهرة استعدادا لمغادرته لمحافظة الأقصر في جولة تفقدية بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة .

 

Advertisements

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس مقبرة أثرية بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، ويرافقه عدد من الوزراء ومحافظ الأقصر، وكبار المسئولين، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التراث العالمى.

 

كما يتفقد رئيس الوزراء عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، ويعقد اجتماعا مع نواب البرلمان عن المحافظة، والمسئولين التنفيذيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتوجه إلى مطار القاهرة للمغادرة للأقصر لإجراء جولة تفقدية بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا