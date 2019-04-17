شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتمد توصيات لجنتى فض منازعات الاستثمار واللجنة العليا للتعويضات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة السابعة والأربعين) المنعقدة بتاريخ 8/4/2019، لعدد من الموضوعات، وذلك فى إطار السعي لحل وازالة أى معوقات تواجه المستثمرين.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضري اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 رقمي (26) و (27) المنعقدين بتاريخي 7 و14/4/2019، والمتضمنين بياناً مجمعاً بإجمالى قيم نسب التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات.
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