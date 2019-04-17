شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار رئيس بيرو السابق آلان جارسيا بإطلاقه النار على نفسه والان مع تفاصيل الخبر
كان عمر جارسيا، 69 عاما ، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة، أطلق النار على نفسه مما أدى لوفاته على الفور
وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار رئيس بيرو السابق آلان جارسيا بإطلاقه النار على نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.