شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار رئيس بيرو السابق آلان جارسيا بإطلاقه النار على نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات في بيرو اليوم الأربعاء إن الرئيس السابق آلان جارسيا توفي في مستشفى في ليما بعدما أطلق النار على نفسه لدى وصول الشرطة إلى منزله لاعتقاله فيما يتصل بتحقيق فساد.

كان عمر جارسيا، 69 عاما ، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفة، أطلق النار على نفسه مما أدى لوفاته على الفور

وكتب الرئيس مارتين بيسكارا على تويتر إنه أصيب بالهلع لوفاة جارسيا، وقدم تعازيه لأفراد عائلته.