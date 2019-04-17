انت الان تتابع الوطنية للانتخابات: قاض لكل صندوق في استفتاء الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أبناء مصر المقيمين بالخارج، لإبداء رأيهم في رسم ملامح مستقبل الوطن، والمشاركة في الاستفتاء على تعديل دستور البلاد، وقال خلال مؤتمر صحفي للهيئة اليوم، إن "كل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية في إدارة الشئون العامة لبلاده عبر إبداء الرأي في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية"، لافتا إلى أن ذلك "واجب على كل مواطن تجاه وطنه وأبناء أمته".

وأضاف لاشين، أن "إجراء استفتاء نزيه هو حق للشعب المصري والتزام على الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن ندخر جهدا في سبيل الوصول إلى استفتاء يدار وفق أعلي معايير النزاهة والشفافية الدولية ليخرج بشكل يليق بحجم مصر وأمال وطموحات شعبنا".اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القوميوتابع: "سيجرى هذا الاستفتاء تحت

وأضاف لاشين، أن "إجراء استفتاء نزيه هو حق للشعب المصري والتزام على الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن ندخر جهدا في سبيل الوصول إلى استفتاء يدار وفق أعلي معايير النزاهة والشفافية الدولية ليخرج بشكل يليق بحجم مصر وأمال وطموحات شعبنا". اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القومي

Advertisements وتابع: "سيجرى هذا الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمعنى، أن يكون هناك قاض لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة"، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت جدولا زمنيا محددا واضحا يشمل إجراءات الاقتراع في الداخل والخارج، وإعلان نتيجة الاستفتاء".

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيانات إعلامية ونشرها تباعا بما تم اتخاذه من إجراءات، مناشدا المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة بتوخي الحذر في قبول أو نشر أى أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية بعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل. تحذيرات ومناشدات.. 5 رسائل من الوطنية للانتخابات

وأكد أنه تيسيرا على المواطنين قامت الهيئة بتقريب لجان الاقتراع من الناخبين، وتيسير وصولهم إليها كما أجازت تصويت الوافدين في كل لجان الاقتراع المنتشرة في ربوع الوطن، وأنشأت لجانا للوافدين في المناطق النائية والصناعية ومناطق المشروعات القومية الكبرى، وبالعاصمة الادارية، على أن تقيد أسمائهم في السجلات، كما عملت على صياغة ورقة الاقتراع بصورة تكفل لمن لا يجيد القراءة سهولة مباشرة الحق في الاقتراع بصورة سرية، فضلا عن توفير وسائل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. الوطنية للانتخابات تعلن موعد استفتاء تعديل الدستور

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