انت الان تتابع الوطنية للانتخابات: منظمات أجنبية ستتابع الاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الوطنية للانتخابات تعلن موعد استفتاء تعديل الدستور

أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء على تعديلات الدستور، سيجرى تحت إشراف قضائي كامل "بمعنى، أن يكون هناك قاض لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة"، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت جدولا زمنيا محددا واضحا يشمل إجراءات الاقتراع في الداخل والخارج، وإعلان نتيجة الاستفتاء"، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأربعاء، للإعلان عن موعد الاستفتاء على تعديل الدستور.

وأشار لاشين، إلى أنه سيتم إصدار بيانات إعلامية ونشرها تباعا بما تم اتخاذه من إجراءات، مناشدا المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة بتوخي الحذر في قبول أو نشر أى أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية بعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل.اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القوميودعا ألمصريين

Advertisements