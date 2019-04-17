الوطنية للانتخابات: منظمات أجنبية ستتابع الاستفتاء

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الوطنية للانتخابات تعلن موعد استفتاء تعديل الدستور
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء على تعديلات الدستور، سيجرى تحت إشراف قضائي كامل "بمعنى، أن يكون هناك قاض لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة"، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت جدولا زمنيا محددا واضحا يشمل إجراءات الاقتراع في الداخل والخارج، وإعلان نتيجة الاستفتاء"، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الأربعاء، للإعلان عن موعد الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأشار لاشين، إلى أنه سيتم إصدار بيانات إعلامية ونشرها تباعا بما تم اتخاذه من إجراءات، مناشدا المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة بتوخي الحذر في قبول أو نشر أى أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية بعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل.اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القوميودعا ألمصريين
وأشار لاشين، إلى أنه سيتم إصدار بيانات إعلامية ونشرها تباعا بما تم اتخاذه من إجراءات، مناشدا المواطنين ومؤسسات الإعلام والصحافة بتوخي الحذر في قبول أو نشر أى أخبار عن الهيئة إلا ما يصدر عنها بصفة رسمية بعد الإشارة لمصدر الخبر بصورة واضحة دون تجهيل.
اعرف لجنتك في استفتاء الدستور بالرقم القومي
ودعا ألمصريين بالخارج، لإبداء رأيهم في رسم ملامح مستقبل الوطن، والمشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن "كل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية في إدارة الشئون العامة لبلاده عبر إبداء الرأي في الاستفتاء على التعديلات، وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية".
وأضاف أن "إجراء استفتاء نزيه حق للشعب المصري والتزام على الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن ندخر جهدا في سبيل الوصول لاستفتاء يدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية"".
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