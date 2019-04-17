انت الان تتابع الحكومة: الاستفتاء سيخرج إلى العالم بصورة مشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
صورة أرشيفية
دعا مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، المصريين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة. وقال مدبولي، إن الحكومة مٌلزمة بتوفير اللوجيستيات المطلوبة من الهيئة الوطنية للانتخابات، لخروج الاستفتاء بصورة مٌشرفة إلى العالم، وضمان ممارسة المواطن المصري حقه في الإدلاء بصوته. وأكد، خلال الاجتماع، ضرورة الإدارة الجيدة للهيئات الاقتصادية والشركات التي تتبع الوزارات المختلفة، مشيراً إلى مسئولية كل وزير عن حٌسن إدارة هذه المؤسسات لتحقق ربحاً، طبقاً للهدف من إنشائها.
وشدّد على أهمية حٌسن اختيار مديرى المديريات فى مختلف المحافظات، وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير، فهم المسئولون عن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها كل وزارة. وأشار مدبولى إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات فى الملفات المشتركة، بما يٌسهم فى تحقيق أهداف الحكومة وعلى رأسها تحسين الخدمات
وشدّد على أهمية حٌسن اختيار مديرى المديريات فى مختلف المحافظات، وضرورة متابعة أدائهم من كل وزير، فهم المسئولون عن متابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها كل وزارة.
وأشار مدبولى إلى ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات فى الملفات المشتركة، بما يٌسهم فى تحقيق أهداف الحكومة وعلى رأسها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بداية من يوم 19 إلى 21 أبريل الجمعة والسبت والإحد للمصريين بالخارج، على أن يكون من 20 إلى 22 أيام السبت والأحد والإثنين للمصريين في الداخل.
وتلقت الهيئة، أمس الثلاثاء، إخطارا من البرلمان، بالموافقة النهائية على التعديلات الدستورية، لتبدأ في إجراءات استفتاء الشعب عليها (تفاصيل).
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة: الاستفتاء سيخرج إلى العالم بصورة مشرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.