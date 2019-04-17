الوطنية للانتخابات للشعب: الوطن يناديكم فلبوا وسارعوا

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الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاستفتاء على تعديلات الدستور

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، إنه بعد موافقة البرلمان على تعديل بعض مواد الدستور، وقبلها إجراء جلسات حوار مجتمعي "اتعيد اليوم السلطة لكم شعب مصر مصدر السلطات لاستفتائكم على مشروع التعديلات الدستورية لتقولوا القول الفصل فيه"، مستكملا ""شعب مصر العظيم لقد قمتم بثورة 25 يناير و30 يونيو من أجل حلم الديمقراطية فكانت ثورتكم فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ اإانسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق وسطرتم دستورا استكملتم به بناء دولتكم الديمقراطية الحديثة"

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن موعد الاستفتاء على تعديل الدستور اليوم، أن "الاستفتاء على تعديل الدستور يعد من أهم مظاهر هذه الديمقراطية وتجسيدا حقيقيا لما سطرتموه في ديباجة دستور كم من أنكم وحدكم شعب مصر مصدر السلطات، ومن ثم فإنكم على موعد مع حق دستوري وواجب وطني بإبداء رأيكم في التعديلات المطروحة للاستفتاء