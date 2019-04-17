شكرا لقرائتكم خبر عن هويدا مصطفى: صناعة الإعلام غير مربحة لأن مردودها خدمي ونفعي للمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى، وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا بجامعة القاهرة، تفاصيل الجلسة النقاشية عن دور رجال الصناعة في الإعلام ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين تحت مسمى «صناعة الإعلام في ظل الفرص والتحديات التكنولوجية والاستثمارية» الذي تقام فاعلياته خلال الفترة من 17 إلى 18 أبريل الجاري بمدينة الإنتاج الإعلامي.

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وتابعت «هويدا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحلقة النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس والعشرين تناولت عدة زوايا مهمة منها المتغيرات التي تؤثر في صناعة الإعلام، التي تضم استثمارات ضخمة بوصفها صناعة ذات طبيعة خاصة تقدم خدمة للمواطن ولكنها تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والتطور التكنولوجي.

وأضافت أن حلقة النقاش ناقشت التحديات الناجمة عن هذه التطورات التقنية والتكنولوجيا السريعة ومن ضمنها الإعلام الرقمي الذي أًصبح يحتل مكانة كبيرة في الرسائل الإعلامية.

وأشارت هويدا مصطفى إلى أن هناك معاناة من سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مع وجود كم كبير من الأخبار غير المدققة والمليئة بالشائعات، وهو ما تمت مناقشته في الجلسة النقاشية، موضحة أن صناعة الإعلام غير مربحة لأن مردودها خدمي ونفعي للمجتمع.