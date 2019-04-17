شكرا لقرائتكم خبر عن «طب بنها» تكرم الطالبة الحاصلة على المركز الأول بمسابقة حفظ القرآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة كلية الطب جامعة بنها، برئاسة الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، والدكتور محمد جودة، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة إيمان البيطار، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، الطالبة زينب محمود شمس الدين«بالفرقة الخامسة بكلية طب بنها، لحصولها على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى الجامعات المصرية لعام ٢٠١٩.

وبادرت الطالبة بالمشاركة في مؤتمر الإعجاز العلمي في القرأن الكريم والسنة النبوية، والذي نُظِم في جامعة جنوب الوادي في الفترة من ٣١ مارس إلى ٤ إبريل ٢٠١٩ على مستوى الجامعات المصرية.

من جهته أعرب الدكتور مصطفى القاضي، والدكتور محمد جودة عن سعادتهما البالغة بما حققته الطالبه من تفوق ونجاح وتشريف لكلية طب بنها، مؤكدين على دعمهم الكامل للطلاب في كافة الأنشطة الثقافية والدينية والعلمية.