شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة إسلسكا توقع اتفاقية لإنشاء مقر بمرتفعات الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت جامعة إسلسكا باريس، اتفاقية شراكة مع شركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية، لإقامة المقر الرئيسى لجامعة إسلسكا مصر بمشروع مرتفعات الأهرام، بحضور المهندس هشام الخشن، العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية والدكتور على المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر وممثل إسلسكا في إفريقا والشرق الأوسط، على أن يكون مبنى الجامعة على المستوى الدولي ليكون نموذجاً يُحتذى به لمفهوم الجامعات في القرن الواحد والعشرين.

وقال الدكتور على المليجي أن «الجامعة تتبع مجموعة بلانيتا وغيرها من كليات إدارة الأعمال الشهيرة، كونها تتمتع بموقع استراتيجي في قلب المدن الكبرى، حيث يساعد الحرم الجامعي داخل المدينة الطلاب على أن يكونوا جزءًا من المجتمعات النابضة المحيطة».

وأضاف المليجي أن «جامعة إسلسكا تملك أكبر برنامج ماجستير إدارة أعمال ودكتوراه إدارة الأعمال ستبدأ هذا العام بتطبيق النظام الأوروبي على برنامج البكالوريوس الخاص بها، متيحة بذلك للطالب حرية الانتقال بين فروعها في مصر وباريس والمغرب في كافة تخصصات الإدارة.