شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يشهد توقيع 8 بروتوكولات لتطوير «بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، مراسم توقيع 8 بروتوكولات تعاون ثنائية وثلاثية؛ حيث تم توقيع بروتوكول ثنائي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للإعلام، فيما تم توقيع 7 بروتوكولات ثلاثية بين وزارة الاتصالات، والهيئة الوطنية للصحافة، كطرفين ثابتين في البروتوكولات السبعة التي تم توقيعها مع الطرف الثالث والذي تمثل في عدد من المؤسسات الصحفية هي؛ مؤسسة أخبار اليوم، ومؤسسة الأهرام، ومؤسسة دار التحرير، ومؤسسة روز اليوسف، ودار الهلال، ودار المعارف، بالإضافة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي توقيع هذه البروتوكولات في إطار «مشروع بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري» الذي سيتم من خلاله إتاحة كل أنواع المحتوى الثقافي بهدف استعادة الريادة الثقافية المصرية للدولة، ونشر الثقافة المصرية الغنية لكل شعوب العالم، وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

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ووقّعت بروتوكولات التعاون بحضور كلٍ من المهندس رأفت هندي، المشرف العام على قطاع الأمانة العامة، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، ومجدي سبلة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال، وسعيد عبده مصطفى، رئيس مجلس إدارة دار المعارف،، وعلي حسن عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن مدة العمل بالبروتوكولات تستغرق ثلاثة أعوام؛ وتتمثل أهداف البروتوكولات الموقعة في التأكيد على الدور الرائد للدولة المصرية كمصدر إشعاع حضاري وثقافي بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، ورفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها من خلال دعم صناعة التحول الرقمي للمحتوى، وترسيخ مبدأ تواجد قيمة مضافة نتيجة تفعيل أدوات وتقنيات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال نشر الثقافة العامة، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات الدولية.

وأضافت أمل الجندي، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، أن نطاق عمل البروتوكولات الموقعة يتضمن إتاحة المحتوى من خلال إنشاء بوابة تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وكذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الآي باد والتابلت لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على البوابة من خلالها، وانشاء تقارير تحليلية لمنظومة العمل الخاصة بالجهات المشاركة في البروتوكول وامداد صانعي القرار بالمعلومات والبيانات التحليلية اللازمة للمتابعة والتطوير.

وأشار كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن مجالات التعاون تشمل حصر واختيار المحتوى المٌرقمن الجاهز للتحميل على البوابة والإتاحة للباحثين، واختيار وتدقيق المعايير القياسية للبيانات الوصفية لكل أنواع المحتوى الرقمي المتاح، وتجهيز المحتوى المتاح للتحميل على البوابة، وتوفير مجموعة عمل للترويج للمحتوى على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.