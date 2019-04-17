شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني سابق بقنا: المشاركة في «الاستفتاء» واجب وطني.. والموافقة تضمن استمرار الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب سيد فؤاد أبوزيد، البرلماني السابق بمحافظة قنا، المواطنين بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء على تعديلات الدستور، معتبرًا أنها وأجب وطني.

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وأكد «أبوزيد» خلال لقاء جماهيري بعدد من المواطنين في قرية السمطا بمركز دشنا، أن الموافقة على تعديل الدستور خطوة في طريق الاستقرار الذي تشهده مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال البرلماني السابق إن مصر شهدت العديد من الإنجازات والمشاريع العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية، وإننا بحاجة إلى استمرار هذه الإنجازات، وإكمال ما تبقى من مشروعات لتأخذ مصر المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وأضاف سيد فؤاد أبوزيد أن الصعيد بات على خريطة الرئيس والمسؤولين بعد عقود من الإهمال، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغيرًا كبيرًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالصعيد.