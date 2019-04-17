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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يرأس اجتماع وحدة الوافدين لبحث تذليل أي عقبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأّس الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اجتماع وحدة الوافدين بالجامعة بحضور الدكتور محمد أبو سالم، مدير الوحدة، والدكتور محمد جودة، نائب مدير الوحدة، ومديري الوحدات الفرعية بالكليات.
وقال «السعيد» في بيان، الأربعاء، إن ملف الوافدين في جامعة بنها يحظى باهتمام كبير من إدارة الجامعة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بجودة الدراسة والمقررات الدراسية بكليات الجامعة وتقديم كل التيسيرات الممكنة للطلبة الوافدين، دون الاخلال بجودة العملية التعليمية.
وأكد أن زيادة أعداد الطلبة الوافدين يأتى في اطار الحفاظ على الدور الريادى للتعليم المصري، خاصة في المحيط العربي وأيضًا للتاكيد على جودة التعليم الذي يمثل احد اهم مقومات القوة الناعمة التي تتميز بها مصر.
ودارت مناقشات بين رئيس الجامعة واعضاء مجلس الوافدين حول اهمية العمل على جذب اعداد كبيرة من الطلبة الوافدين للدراسة في مختلف كليات الجامعة، كما تم مناقشة المعوقات التي تواجه الطلبة الوافدين وبحث سبل اذالة القيود أمامهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وطالب «السعيد» في نهاية الاجتماع باعداد دليل ارشادي خاص بمعاملات الوافدين والخدمات المقدمة إليهم داخل الجامعة، وكذا تنظيم ورشة عمل يحضرها وحدة الوافدين بالجامعة والعاملين بالوحدات الفرعية بالكليات وجميع من يقدمون خدمات للطلبة الوافدين، لتعريفهم بالاجراءات والتعاملات التي يتبعها الوافد منذ دخوله جامعة بنها مروراً بفترة الدراسة حتي التخرّج.
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