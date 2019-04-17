شكرا لقرائتكم خبر عن منظمي رحلات السياحة الروسية «ATOR»: غير مرجح وصول رحلات إلى مصر قبل الخريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم تكثيف عملية التفاوض بين سلطات الطيران في الاتحاد الروسي ومصر، فإنه من غير المرجح أن تصل الرحلات الجوية المستأجرة إلى المنتجعات المصرية قبل خريف عام 2019، وفقًا لما قالته رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR).

كان خبراء روس وصلوا إلى مصر بالفعل للتفتيش على المطارات خاصة شرم الشيخ والغردقة موضحين أن هذا الأمر لا يستحق الانتظار للعودة السريعة إلى مصر وفقاً النتيجة الأكثر ملاءمة للأحداث- وإذا وقع رئيس الاتحاد الروسي مرسومًا بشأن استعادة الروابط الجوية مع مصر بحلول نهاية شهر أبريل- فلن تطير الرحلات إلى منتجعات في مايو المقبل وقالوا أن شركات الطيران لا يمكنها الوصول إلى الرحلات الجوية على الوجهات المصرية لهذا الشهر.

وأشارت الجمعية إلى أن التصاريح تصدر عن اللجنة بناءً على نتائج الاجتماعات التي تعقد في منتصف الشهر «سيعقد الاجتماع المقبل المقرر في مايو، إذا تم فتح مصر قبل هذا الموعد النهائي، وهو أمر غير مرجح، فستنظر الهيئة التنظيمية في مسألة إصدار الترخيص في الرحلات الجوية لشهر يونيو».

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في الوقت نفسه، ووفقًا للخبراء، سيجري فتح رسالة ميثاق مع مصر بعد موسم الصيف «من نهاية شهر أبريل، ستبدأ سلاسل تأجير مشغلي الرحلات السياحية في جميع الوجهات الشاطئية الشهيرة تقريبًا. وأشارت الجمعية إلى أن برامجهم قد تم وضعها وحسابها بالفعل، وليس لدى منظمي الرحلات السياحية طائرات مجانية.

وأضاف ATOR أنه إذا استمرت عودة مصر في الصيف، فسيتعين على منظمي الرحلات السياحية قطع برامج الرحلات الجوية في وجهات شهيرة من أجل تحرير العدد الضروري من هذه الوجهات التي «ستشمل التعديلات بشكل أساسي النقل إلى تركيا أو تونس أو اليونان أو قبرص، ستؤثر برامج الاستئجار الخاصة بالمنتجعات الروسية بدرجة أقل.

من جانب آخر يحتفل مطار موسكو دوموديدوفو وشركة مصر للطيران اليوم بمرور عام منذ بدء الرحلات الجوية على طريق القاهرة- دوموديدوفو بعد استئناف الرحلات الجوية العادية بين روسيا ومصر.

ووفقًا لبيانات المطار فقد بلغت حركة المسافرين في الاتجاه العام 24 ألف مسافر- وهذا يتوافق مع مؤشر عام 2015، عندما تم تعليق الحركة الجوية العادية. يتم تشغيل الرحلات 3 مرات في الأسبوع (في أيام الثلاثاء والخميس والأحد).