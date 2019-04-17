شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 25 أبريل 2019. 15 مكرر ب - تامين by Bassam Mharan on Scribd

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