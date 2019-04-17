الجريدة الرسمية تنشر قرار «الوطنية للانتخابات» للاستفتاء على تعديل الدستور (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية. 15 مكرر ج - تامين by Bassam Mharan on Scribd

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