شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشارك في مؤتمر قومي للمرأة بعنوان «صوتك لمصر بكرة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، بما يحقق التنمية البشرية المتكاملة والتي تمكن المرأة من تحقيق أدوارها الاجتماعية وتحقق لها تكافؤ الفرص والعدالة بينها وبين الرجل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتعمل على تغيير الثقافة حيال العادات والتقاليد التي تهتم بالذكور أكثر من الإناث.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المجلس القومي للمرأة بعنوان «صوتك لمصر بكرة»، بحضور لواء دكتور حسن الجندي، السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد رضا حسيني، المستشار العسكري، والدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وعضوات المجلس القومي للمرأة وعددٍ من القيادات النسائية والتنفيذية بقصر الثقافة بمدينة الزقازيق .

Advertisements

وأضاف المحافظ أن الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها والمشاركة بكثافة في الإستحقاق الدستوري القادم حول التعديلات الدستورية المقترحة لإستكمال مسيرة العمل والبناء للحفاظ على أمن وإستقرار البلاد.

بينما أكدت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، أن حملة صوتك لمصر بكرة تتضمن طرق الأبواب بجميع قرى ونجوع مصر، كما تتضمن عقد لقاءات جماهيرية وندوات توعية للتعريف بأهداف الحملة، والدعوة بضرورة مشاركة السيدات بأصواتهن في الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة، مؤكدة أن مشاركة السيدات بقوة في الاستحقاقات السياسية السابقة وتصدرهن المشهد الانتخابى كان له أثر كبير في إحداث التغيير.

شهد المؤتمر عرضاً لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المرأة أكد فيها أن المرأة المصرية تمثل ضمير الأمة النابض فهي الأم والأخت والزوجة والابنه فلها كل الاهتمام والرعاية، بعد أن تصدرت عظيمات مصر المشهد في في تقديم أبنائها للدفاع عن أمن واستقرار البلاد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

إحدى المؤتمرات القومية للمرأة بالشرقية صوتك أمانة

إحدى المؤتمرات القومية للمرأة بالشرقية صوتك أمانة

إحدى المؤتمرات القومية للمرأة بالشرقية صوتك أمانة