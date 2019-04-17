شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة الزقازيق: الجامعة الأولى في تنفيذ مبادرة «صنايعية مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً للمبادرة الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، «صنايعية مصر»، أعلن الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تعتبر من أولى الجامعات المصرية في تنفيذ المبادرة، من خلال برامج تدريبية مجانية لمهن عديدة بكليات الهندسة، والزراعة، والحاسبات، والتربية النوعية ومركز خدمة المجتمع، تهدف إلى تدريب وتأهيل مواطني محافظة الشرقية، بمختلف الحرف اليدوية، لرفع كفاءة أصحاب المهن بكافة الأعمار، وأيضا المرأة المعيلة، برعاية ودعم من الدكتور خالد عبدالباري رئيس الجامعة .

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جاء ذلك خلال تفقده تنفيذ المبادرة بمركز خدمة المجتمع، اليوم، الأربعاء، لتدريب الفتيات على تنفيذ الملابس وأشغال الكوريشيه، وأساسيات التريكو الآلى والأشغال الفنية، واستخدام التطريز في عمل الملابس، هذا بالتوازي مع تنفيذ برنامج صيانة المصاعد، ضمن 21 برنامجاً فنياً بمختلف المهن تنفذه كلية الهندسة، لإعداد الكوادر الفنية لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة، ومنحهم شهادات معتمدة مجانية من الجامعة تؤهلهم للعمل بمختلف المشروعات القومية لبناء مصر المحروسة.

وقال «شعلان» إن كلية الزراعة تنفذ 6 برامج تدريبية للشباب والفتيات، حول الزراعات المحمية والصوب الزراعية، وزراعة الأسطح وتكنولوجيا تدوير المخلفات الزراعية، ودورات تدريبية في هندسة الزراعة المحمية، فضلاً عن قيام كلية الحاسبات والمعلومات، بتنفيذ 6 برامج تدريبية أيضا، منها فني تصميم صفحات إنترنت وصيانة أجهزة الحاسب، وفني شبكات الحاسب وفني إدخال بيانات، وتقدم كلية التربية النوعية من خلال برنامج الصنايعي المحترف، ورشة الخزف اليدوي وصناعة الحلي والإكسسوار وصناعة الجلود، تأكيداً لدور جامعة الزقازيق في خدمة المجتمع.

وخلال تفقده لمركز الخدمة، وجه نائب رئيس الجامعة، المهندس عبدالتواب الجندي، مدير الإدارة الهندسية، بسرعة تنفيذ مقايسة للأعمال المطلوبة للصيانة، بناء على طلب الدكتورة ريهام إيهاب زايد، مدير مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حتى يتمكن المركز من أداء دوره في خدمة المجتمع، وتحقيق الاستفادة القصوى منه في تنفيذ الدورات التدريبية لأبناء محافظة الشرقية.

مبادرة «صنايعية مصر»

مبادرة «صنايعية مصر»